ترند اليوم .. كشفت صدرها كاملا.. نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث إطلالة.. صور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صور حديثة وجريئة لها على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام خطفت بها أنظار متابعيها ومحبيها.

وعلقت النجمة السورية على اطلالتها داعية لإحدى صديقاتها، بالقول : "اللهم أياما كما تحب وحالا إلى ما هو أفضل وهما لا يبقى قائما في صدرها وفرحة ليس لها انتهاء وبركة في عمرها برحمتك يا حي يا قيوم".

وظهرت نسرين طافش، في الصور، بفستان ملون بدون أكتاف ، وصدرها مكشوف بالكامل، وبتسريحة شعر متفردة انسدلت خصلاتها برفق وحميمية فوق صدرها وظهرها لتزيدهما جمالاً ونعومة وإثارة.

وكعادتها في كل إطلالاتها، حظيت هذه الإطلالة بتفاعل كبير من قبل جمهور ومتابعي ومحبي الفنانة طافش، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، منذ اللحظة الأولى لنشرها هذه الصور .

وغمر المتابعون النجمة السورية، بعبارات وكلمات عشق وحب وثناء وإشادة وغزل ، وأيضا عبارات وكلمات تحرش مباشرة ومفضوحة ولكنها كانت إلى حد ما غير خادشة للحياء.

وأمس سحرت نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها ومحبيها، بإطلالة ناصعة البياض، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام.

وعلقت النجمة السورية على اطلالتها التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام مستعيرة من أقوال رالف امرسون :"أحفظ هذه العبارة في قلبك.. كل يوم هو أفضل يوم في السنة".

وظهرت الفنانة نسرين طافش ، في الصور ، بفستان باللون الأبيض الناعم ، يغطي جسمها بالكامل، من العنق حتى اخمص القدمين، مما أثار إنبهار واعجاب الجمهور.

واختارت طافش ، لهذه الإطلالة البيضاء الأنيقة والمميزة، تسريحة شعر ذهبية وناعمة انسدلت خصلاتها برفق على كتفيها واجزاء من صدرها وظهرها، ومكياج خفيف على ملامحها ، منه أحمر الشفاة.

وتعمدت النجمة السورية الشابة، الإمساك بخصرها في إحدى الصور ، وفي صورة أخرى تحسس خرصها وعنقها برفق وحميمية مفرطة ، ملفتة للأنظار.

وحظيت الإطلالة بتفاعل كبير من قبل جمهور ومتابعي نسرين طافش، الذين امطروها بالاشادات والإطراء والحب والغزل، دون أن يخدش تعليقاتهم أي تعليق آخر منتقد أو ساخر.

ومؤخرًا فاجأت النجمة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها، بإطلالة جديدة بدت فيها بملامح وخصلات شعر متغيرة تماما.

ونشرت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها على موقع إنستغرام، مقطع فيديو لها من إحدى صالونات التجميل وتصفيف الشعر.

وظهرت طافش بمكياج صاخب غير ملامح ومعالم وجهها ، وبشعر باللون الأشقر، الأمر الذي جعل الجمهور يؤكد ظهورها بملامح متغيرة عن ملامحها السابقة التي اعتادها عليها.

وعلقت الفنانة طافش على مقطع الفيديو بثلاث كلمات معبرة عن تغيير ملامحها ، فقالت : “يومكم سعادة وجمال”.

وأنقسم الجمهور بين معجب ومنتقد، للوك الجديد الذي اعتمدته النجمة السورية، في تغيير لون شعرها وملامح وجهها، بعد اعتياد الجمهور على شعرها الأسود الناعم ووجهها الناصع البياض، في إطلالاتها السابقة.

وكانت النجمة السورية ، قد اثارت ضجة كبيرة منذ أعلنت خطوبتها، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط تكهنات وشائعات كثيرة حول جنسية زوجها المستقبلي.

وبعد تصريحات الفنانة طافش، حول توقها للأطفال وتكوين أسرة ، بدأت العديد من المواقع الفنية بنشر أنباء تفيد بأن العريس المنتظر هو رجل أعمال كويتي شهير ورمزت لاسمه بـ “ف.م.أ”.

الفنانة السورية بدورها نفت عبر تغريدة لها في حسابها بموقع تويتر، أن يكون خطيبها خليجياً مؤكدة ان ما تم تداوله بشان هوية عريسها القادم شائعات، وانه ليس خليجياً أبداً.

وأكدت النجمة نسرين طافش، في تصريحات صحفية، أن حفل زفافها سيقام قبل انتهاء العام الحالي ، وأنها ستكشف بعد إتمامه عن هوية عريسها .

وجاء تداول خبر خطوبة نسرين طافش بعد انتهاء عرض مسلسل "الوجه الآخر" الذي شاركها وماجد المصري في بطولته ، ندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة. والمسلسل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويناقش " الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة بين الأسرة الواحدة وأيضا بين المجتمع ككل، ويتعرض للكثير من القضايا الاجتماعية فى إطار درامي شيق.

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