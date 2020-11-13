شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة الأسطورية تخلصك من الكرش وتزيل عنك مرض الكوليسترول وتحميك من الجلطات وتخلصك حتى من الصلع وتساعد على شفاء الجروح والح... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرمان فاكهة أسطورية تساعد على التخلص والحماية من الكثير من الأمراض الفتاكة ،وتحدثت دراسة أن الرمان ساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وأظهرت دراسة أن الرمان غني بالمركبات الكيميائية (مثل الفيتوكيماويات من نوع البوليفينول). وقد أثبتت الدراسات المخبرية أن الكثير من مكونات الرمان تتسم بالقدرة على الحد من تفشي الخلايا السرطانية بسبب توفر كثير من مضادات الاكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومنع السرطانات، كما أن الرمان أظهر دور كبير في المجال التجميلي، حيث يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة، بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من عملية الشيخوخة.

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وقال خبير تغذية أن قشر الرمان لها العديد من الفوائد الصحية والغذائية، خاصة المتعلقة بتقليل الوزن.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن خبير التغذية أحمد فرغلي قوله إن: قشر الرمان له فوائد منها ما يتعلق بالجسم بشكل عام ومنها ما يتعلق بإنقاص الوزن.

وسرد فرغلي فوائد قشر الرمان كالتالي:

1- يذيب الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة منطقة البطن "الكرش".

2- ينظم نسبة الكوليسترول في الجسم، وهو ما يمنع انسداد الشرايين وتصلبها ويحمي القلب من الإصابة بالجلطات، وينظم معدل ضرباته القلب، ويحميه من الاضطرابات الفجائية.

3- يجدد خلايا فروة الرأس وهو ما يمنع تكون القشرة ويقضي على الفطريات.



4- يساعد على نمو الشعر بشكل صحي ولامع.

5- يرطب الجسم، ويحمي الجلد من خطر الجفاف، ويجعل البشرة رطبة على الدوام.

6- ينظم معدلات الحرق في الجسم والسعرات الحرارية.

7- يقض على آثار الجروح والحروق بسرعة أكبر، ويعالج التشققات التي تظهر في الجسم وخاصة بعد الولادة او آثار انخفاض الوزن بعد زيادته.

8- يزيد مناعة الجسم ويعزز عمل كرات الدم البيضاء ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض والفيروسات والبكتيريا والفطريات.

9- مفيد للأشخاص الذين يعانون من ديدان المعدة، لكونه طارد للديدان.

10 ينقي الجسم من السموم، ويرفع من كفاءة عمل الكبد.