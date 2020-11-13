شكرا لبحثكم عن خبر بتكلفة مليون و 623 ألف دولار: محافظ العاصمة عدن يدشن استلام وعمل عدد من سيارات الصرف الصحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص

دشن محافظة العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، الخميس، استلام وعمل عدد من سيارات الصرف الصحي التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة.

وفي حفل التدشين عبر المحافظ لملس عن سعادته بتوفير هذه الدفعة من السيارات التي تعتبر رافدا للمؤسسة وأداة إضافية من أدوات تفعيل نشاطها ودورها الحيوي.

وأشار لملس إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود السلطة المحلية الجادة لمعالجة مشكلات الصرف الصحي التي تعاني منها عدد من مناطق ومديريات العاصمة، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه المعدات والحفاظ عليها من خلال الصيانة الدائمة والاستخدام الأمثل لها.

وعلى نفس الصعيد قام المحافظ بزيارة المختبر الخاص بفحص المياه واطلع على الدور الهام الذي يقوم به.

مشيرا إلى ضرورة إخضاع كل الآبار التي تزود العاصمة بالمياه وكذلك معامل تحلية المياه للفحص ومنحها شهادات من المختبر تسمح لها بممارسة العمل في هذا المجال.

وفي تصريح مقتضب، قال المهندس محمد باخبيرة مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة:"تشرفنا اليوم بحضور الأخ المحافظ لمشاركتنا استلام هذه الدفعة من سيارات الصرف الصحي وتدشين عملها".

واعتبر باخبيرة كلمة المحافظ التي ألقاها في التدشين توجيهات مُلزمة واجبة التنفيذ، مشيراً إلى أن تكلفة هذه الدفعة من السيارات البالغ عددها ست سيارات، مليون 623 ألف دولار بتمويل حكومي.