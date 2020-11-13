شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة: مامور التواهي يستعين بالبرتقالي لضبط تموينات الغاز المنزلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدر مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة عدن المهندس/ كتبي عمر كتبي، امس إشعاراً خص فيه وكلاء الغاز وملاك المطاعم في المديرية ، وذلك بخصوص اسطوانات الغاز المنزلي والية بيعها.

وحدد مدير عام المديرية المهندس كتبي، الية جديدة، على ان تخصص اسطوانات المطاعم باللون البرتقالي ليميزها عن الاسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي الخاصة بالمواطنين.

واوضح كتبي، ان هذا الإجراء يأتي للحد من ظاهرة بيع اسطوانات الغاز للمطاعم والسوق السوداء، مشيرا ان الاجراء جاء عقب شكاوى من مزاحمة ملاك المطاعم في طوابير استلام الاسطوانات المخصصة للاستعمال المنزلي، الأمر الذي تسبب في إرباك عملية توزيع الكميات وحرمان بعض المواطنين من الحصول على اسطوانات الغاز.

وعليه فقد قررت السلطة المحلية في مديرية التواهي الآتي:

١. تخصيص اسطوانات الغاز الخاصة بالمطاعم ومحلات بيع الأطعمة باللون البرتقالي.

٢. يمنع وكلاء الغاز من استلام اي اسطوانات غاز خاصة بالمطاعم، وان ينحصر مهامهم في تغطية إحتياج المواطنين فقط.

٣. في حال اكتشاف قيام احد الوكلاء بالتعامل مع ملاك المطاعم وقبول اسطوانات خاصة بهم، سيتم مصادرتها وفرض غرامة مالية تقدر بخمسون الف ريال يمني.

٤. تعطى مهلة لملاك المطاعم ومحلات بيع الاطعمة لتلوين اسطواناتهم مدة اقصاها اسبوعين تبدأ من تاريخ ١٥ نوفمبر وتنتهي ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠.

ودعت السلطة المحلية في المديرية الأخوة المواطنين الى عدم اقتناء اسطوانات غاز تخص المطاعم ومحلات بيع الأطعمة .. محذرة من أي تلاعب في هذا الخصوص.