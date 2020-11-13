شكرا لبحثكم عن خبر مراسل أنباء عدن: قطع طريق شقرة ومعارك طاحنة في أبين منذ صباح الجمعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر محلية ان طريق شقرة زنجبار في محافظة ابين مقطوع منذ الصباح الباكر امام مرور المسافرين من عدن الى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة- والعكس- بسبب المعارك الدائرة هناك منذ ساعات الصبح الاولى ليومنا هذا الجمعة.

وقال المصدر في افادة لـ أنباء عدن ان القوات المحسوبة على الرئيس هادي هي التي بادرت بالهجوم وان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تدافع بثبات محافظة على مواقعها.

وفشلت لجنة مراقبة عسكرية تابعة للسعودية في تثبيت وقف دائم لإطلاق النار وافقت عليه القوات المتحاربة واعلنه التحالف العربي.

وتشهد الجبهة الممتدة بطولة 45 كم من ساحل الشيخ سالم الى قرب منطقة يرامس معارك مستمرة منذ اشهر، تحاول فيها القوات المحسوبة على الشرعية تخطي دفاعات الانتقالي والتقدم باتجاه العامة عدن.