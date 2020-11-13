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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو: انتشار واسع لتهديد "نصر الله" بتفجير حاويات الأمونيا في ميناء حيفا عقب كارثة انفجار بيروت



انتشر مقطع فيديو قديم على وسائل التواصل الاجتماعي لزعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يلوح فيه بإمكانية تفجير حاويات الأمونيا في ميناء حيفا في إسرائيل. ويعود تاريخ الفيديو المتداول إلى 16 فبراير/ شباط عام 2016، وهو جزء من كلمة حسن نصر الله بعنوان "مقاومة لا تهزم"، بمناسبة إحياء "حزب الله" الذكرى السنوية "للقادة الشهداء". وكان نصرالله في هذا الجزء من كلمته يتحدث عن "قوة الردع" التي بات يمتلكها حزب الله في مواجهة إسرائيل، وقال إن "بعض الصواريخ من عندنا بالإضافة إلى حاويات الأمونيا في ميناء حيفا نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية، بمنطقة يسكنها 800 ألف نسمة يقتل منهم عشرات الآلاف". وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات. وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية

