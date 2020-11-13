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عدن - ياسمين التهامي - ورد لتو :وزير المالية السعودية يفجر مفاجأة صادمة للسعوديين بخصوص ضريبة الدخل





قال وزير المالية السعودية الجدعان في تغريدة له على تويتر ان مانقل عنه من قبل احد الوكلات العالمية حول ضريبة الدخل التي فرضت على المجتمع السعودية بنسبة 15 % واثارت ضجة واسعة غير قابل للنفاش كخيار من الخيارات المتاحة بالممارسات العالمية لتمويل الميزانية العامة.." واضاف في تغريدته "ولكن كما قال المصدر المسؤول فهذا الخيار لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء أو في أي من المجالس واللجان الحكومية إطلاقا وليس خيارا مطروحا للنقاش". واثارت ضريبة الدخل جدل واسع في السعودية متسببه حالة من الركود الاقتصادي سعياً من الحكومة لتمويل عجز الميزانية بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب ضد الحوثيين في اليمن



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