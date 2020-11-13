شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. سما المصرى بتشرح ازاي تقضي ليلة الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت محكمة مصرية، يوم السبت، الراقصة سما المصري بالسجن أربع سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه (18,500 دولار أميركي)، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

كما قررت المحكمة وضع المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، تحت المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات. وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكانت المصري محبوسة على ذمة التحقيقات بعدما نسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع للتواصل الاجتماعي، و”إتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، ودعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها”.

كما اتهمتها النيابة بالتعدي على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام “مواقع وحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة” وكان ليفيديو تتحدث فيه عن يوم الخميس تاثير كبير خاصة بعد مطالبة الجمهور لها وقولهم ورينا من تحت.ر