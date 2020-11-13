شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. يمني يعثر على كنز اثري ثمين بمحافظة ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون على كنز أثري ذهبي أثناء عمليات حفر اعتيادية في محافظة أبين .

وقالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا على الكنز في منطقة البطان بمديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس هادي

وأوضحت أن الكنز عبارة عن دنانير ذهبية كتبت عليها عبارات لا اله إلا الله محمد رسول الله ، يعتقد أنها تعود إلى فترة ما بعد ظهور الإسلام.

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وفي فبراير الماضي، عثر مواطن على كنز من العملات الأثرية القديمة مدفونا ًتحت منزله في مديرة لودر بالمحافظة ذاتها.

وعثر مواطنون في يوليو 2018، على جنيهات ذهبية قديمة من الذهب الخالص بمنطقة المشرقة (15 كيلو متر غربي مركز مديرية لودر.

وكشف مسؤول محلي آنذاك أن تلك الجنيهات تعود لفترة الاستعمار البريطاني لليمن الجنوبية، خلال الفترة من (1839- 1967)”.

جدير بالذكر أن لودر، وهي ثالث أكبر مدن محافظة أبين، سكنها اليهود قديمًا، وتحديدًا خلال فترة الاستعمار البريطاني للمحافظات الجنوبية، واتخذوا من بعض الأماكن مقابر لدفن موتاهم، وممتلكاتهم الثمينة كالذهب وغيره.