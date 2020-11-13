شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : مدير المرور يحمل سائق الحافلة ابن السنوات العشر بعد ان ارتكب مخالفة وهو يسوق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اوقفت شرطة المرور طفلا يقود شاحنة نقل عام"اجرة"عمره لايتجاوز العاشرة من العمر وبادرت باحتجازه لارتكابه مخالفة مرورية . وبادر مدير شرطة المرور بالتعامل مع السائق الصغير بطريقة اتسمت بالرحمة والشفقة والتقدير للظروف التي اضطرت طفل صغير للقيام بقيادة حافلة نقل عام لكسب الرزق واعالة اسرته . Advertisements وتوضح الصورة المرفقة والغنية عن التعليق مدير المرور في احدي المحافظات اليمنية وهو يحتضن السائق الصغير حيث قام بحسب شهود عيان باصطحابه الى احدى البقالات وشراء عصائر للطفل ومن ثم القيام باطلاق سراحه. المصدر : حائط "صديق صلاح السدعي "

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : مدير المرور يحمل سائق الحافلة ابن السنوات العشر بعد ان ارتكب مخالفة وهو يسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.