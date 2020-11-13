شكرا لبحثكم عن خبر رغم أضراره.. قانون خفض المرتبات في حكومة اليمن الجنوبية يخرج الجماهير الى الساحات تأييدا "وثيقة" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر أول رئيس جنوبي في 25 فبراير 1968 قانون تخفيض المرتبات الاساسية لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن ممن يتقاضون مرتباتهم من الحكومة والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامة.

وتراوحت نسب التخفيض لكبار موظفي الدولة والقوات المسلحة بين 60% وللموظفين الصغار 6% من اصل الراتب.

ويشير القانون الذي أصدره الرئيس قحطان الشعبي على سبيل المثال لا الحصر ان من راتبه يفوق على4001 شلن يخفض 2000 شلن وكذا بالنسبة للفئات الدنيا التي تصل الى 500 شلن تخفض بنسبة 6 % ، اما المرتبات تقل عن 470 شلن لا يشملها التخفيض.

وعلى الرغم من الضرر الذي الحقه القانون بالموظفين خرجت مسيرات مرددة الهتافات "تخفيض الرواتب واجب" وطافت الشوارع والطرق تأييدا للقانون لمؤازرة حكومة الاستقلال التي قالت حينها ان المستعمر البريطاني ترك خزينة الدولة دون اي موارد تذكر ولم يوفي بالتزاماته المالية ازاء عدن وبقية المحميات وحكومة الاستقلال.

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تعرف على حجم التخفيض الذي طال مرتبات الموظفين وفق القانون الصادر الذي ننشر نسخة منه أدناه.