شكرا لبحثكم عن خبر تحذير.. تحديد 4 مواقع يمنع فيها بيع وشراء العقار بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت السلطة المحلية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لجميع الساكنين او من خارجها بعدم بيع او شراء في المساكن وبقع الارض العشوائية في 4 مواقع بالمديرية.

وحددت السلطة المحلية الاربع مواقع في كل من اللسان ببحر صيرة وجبل البومس "الفرس" والصهاريج "الطويلة" وخلف مقبرة القطيع بالقطيع.

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وحذرت من ان هذه الاماكن سيتم هدمها وتكسيرها متى ما تم اتخاذ قرار بذلك من السلطة المحلية بالمحافظة ، مشيرة ان المخالف سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

وتشهد المواقع الاربع عمران عشوائي متسارع منذ سنوات ما بعد الحرب مع إستقبال الاف النازحين والقادممين من مناطق يمنية مختلفة الى عدن ، كما تصاعد قيمة الارض في تلك الاماكن .