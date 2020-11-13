شكرا لبحثكم عن خبر تحذير.. تحديد 4 مواقع يمنع فيها بيع وشراء العقار بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت السلطة المحلية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لجميع الساكنين او من خارجها بعدم بيع او شراء في المساكن وبقع الارض العشوائية في 4 مواقع بالمديرية.
وحددت السلطة المحلية الاربع مواقع في كل من اللسان ببحر صيرة وجبل البومس "الفرس" والصهاريج "الطويلة" وخلف مقبرة القطيع بالقطيع.
وحذرت من ان هذه الاماكن سيتم هدمها وتكسيرها متى ما تم اتخاذ قرار بذلك من السلطة المحلية بالمحافظة ، مشيرة ان المخالف سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة.
وتشهد المواقع الاربع عمران عشوائي متسارع منذ سنوات ما بعد الحرب مع إستقبال الاف النازحين والقادممين من مناطق يمنية مختلفة الى عدن ، كما تصاعد قيمة الارض في تلك الاماكن .
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