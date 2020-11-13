شكرا لبحثكم عن خبر إشتراكي عدن يستعد لفعالية نوفمبر ويناشد الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت سكرتارية لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بعدن اليوم الخميس، اجتماعًا لها برئاسة علي هادي باحشوان عضو اللجنة المركزية القائم بأعمال سكرتير أول المنظمة، وناقشت عددا من المواضيع الحزبية وأخرى متعلقة بالشأن العام للبلاد.

وعبرت السكرتارية عن قلقها البالغ جراء التدهور الكبير في الحياة المعيشية للمواطنين والارتفاع الجنوني والمتصاعد للأسعار سواءً المنتجات المستوردة أو المحلية، منها اللحوم والأسماك، محملة الحكومة اسباب التدهور نتيجة تخليها عن واجباتها لصالح التجار والسماسرة.

واوضح الاجتماع، انه يتم تصدير الأسماك إلى الخارج دون أدنى اعتبار للسوق المحلية الأمر الذي تسبب بارتفاع اسعارها الى مستويات جنونية وغير مسبوقة وضاعف من صعوبة المعيشة لدى المواطنين خصوصا اهالي عدن. .

ما انعكس سلبا على اسعارها

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وناشدت السكرتارية حكومة تصريف الأعمال والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بالإسرع في وضع الحلول اللازمة للوضع المعيشي المتردي وتفعيل الرقابة على الأسعار والمنتجات كون الوضع أصبح لايطاق.

وناقش الاجتماع التحضيرات الجارية للاحتفال بذكرى عيد الاستقلال المجيد الـ(30) من نوفمبر، وأقرت السكرتارية تشكيل اللجنة التحضيرية لاتحاد الشباب الاشتراكي "أشيـــــــــد" التى ستكون بقوام (15) عضوا، على أن يتم إشهار الاتحاد على هامش الحفل المزمع إقامته بالذكرى الـ(53) لعيد الاستقلال الوطني المجيد نهاية الشهر الجاري.

واختتم الاجتماع باتخاذ عدد من القرارات اللازمة والتشديد على ضرورة التحضير الجيد للفعالية الاحتفالية.