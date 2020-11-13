شكرا لبحثكم عن خبر هجوم حوثي قوي ومعارك شرسة بمحيط معسكر ماس في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية وعسكرية، عن خارطة السيطرة والمواجهات في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، التي تشهد معارك عنيفة ومتواصلة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت المصادر، إن المعارك بين الجيش والمليشيات على أشدها في جبهة “المخدرة” و “مدغل” وفي محيط معسكر “ماس” الاستراتيجي، غرب مأرب.

وأضافت: أن قوات الجيش الوطني والمقاومة، نفذوا كمين محكم ضد مليشيا الحوثي في “وادي حلحلان” بالجبهة الغربية لمأرب، وأسفر الكمين عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات، بالإضافة إلى أسر عدد من عناصر المليشيات.

Advertisements

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة، تمكنت من التصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإنتحارية في محيط معسكر “ماس”، بعد أن حاولت المليشيات الاقتراب صوب المعسكر، إلا أن قوات الجيش استدارجهم الى كمين مفتوح وقتلت عدد كبير من عناصر المليشيات الحوثية.

ومنذ ثلاثة أيام تدور معارك عنيفة على مسافة اثنين كيلو من معسكر “ماس”، بعد أن كثفت المليشيات الحوثية من هجماتها الإنتحارية من مختلف المحاور، ومحاولة التقدم صوب المعسكر وباءت كل محاولتها بالفشل، بحسب المصادر العسكرية.

وبحسب المصادر العسكرية، فإن نحو 200 من عناصر مليشيا الحوثي لقو حتفهم خلال الأسبوع الجاري في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب، بعد أن حشدتهم المليشيا الحوثية لغرض التوغل في المنطقه والسيطرة على معسكر ماس، وسط استمرار المعارك العنيفة حتى اللحظة.