عدن: وزارة العدل تدشن العمل بنظام تقنية المعلومات في قطاعاتها الإدارية 

دشنت وزارة العدل، اليوم الخميس، العمل بنظام تقنية المعلومات في مختلف القطاعات الإدارية بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد وزير العدل، علي هيثم الغريب، خلال التدشين، على أهمية الانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتيسير الإجراءات المالية والإدارية، والتخطيط. وفقًا لوكالة سبأ.

وأوضح أن هذه التقنية، ستعمل على تسهيل تنفيذ التوجيهات والمراسلات، وكذا رفع كفاءة الادارات والموظفين، وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل الإداري والمالي، وتوفير الوقت و الجهد لكل الإدارات المعنية.

وأشار الغريب، إلى أن هذا المشروع سيشمل تطوير قنوات اتصال لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفاءتها، وإنشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات.

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وأكد وزير العدل، أن تنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق؛ سيعزز بناء اداري معلوماتي عصري. حسب وصفه.

وقال: "إن الوزارة تولي أهمية بالغة للادارة العامة للمعلومات والتقنية لما لها من دور أساسي ومحوري في عمل الوزارة من خلال توفير المعلومات بجميع أشكالها وأنواعها في الوقت المناسب وبطرق متقدمة".

ولفت إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تساعد متخذي القرارات بجميع مستوياتهم وتقديم الخدمات المساندة باستخدام التقنيات المناسبة والمقدمة لكافة المستفيدين في الداخل والخارج وبما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف العالية بشكل موثق وآمن.