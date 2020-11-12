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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تخرج 18 طبيبا من اختصاصي التخدير في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تخرج 18 طبيبا من اختصاصي التخدير (دفعة الأمل) في منسقية الدراسات العليا لقسم التخدير والعناية المركزة بعدن، وذلك بعدما خضعوا للتدريب النظري والعملي في تخصص التخدير والطوارئ لمدة عام كامل.
وفي حفل التخرج، أكد وكيل محافظة عدن جمال صديق ومنسق مساق الدبلوم والماجستير للدراسات العليا البروفسور رجاء مسعد، على أهمية مثل هذه التخصصات النادرة والهامة والتي ستشكل رافدا إضافيا إلى سلسلة الخدمات الصحية في بلادنا.
حضر الحفل مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله، ورئيس هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي الدكتور أحمد الجرباء وعدد من القيادات الصحية والأكاديمية.
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