المحكمة العليا تصدر 67 حكماً في عدد من القضايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اصدرت المحكمة العليا في جلسة انعقادها ،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار، 67 حكماً في عدد من القضايا المدنية والادارية والتجارية والاحوال الشخصية.



واصدرت المحكمة 47 حكماً في قضايا مدنية و4 احكام في قضايا ادارية و6 احكام في قضايا تجارية ،و10 احكام في قضايا احوال شخصية ،ونقضت 29 حكماً من احكام المحاكم الاستئنافية لمخالفتها القانون.

كما اقرت المحكمة العليا ، 33 حكماً لموافقتها للقانون وتصدت للحكم موضوعا في 5 قضايا كون الطعون في تلك القضايا قد رفعت الى المحكمة العليا للمرة الثانية وفقاً للقانون الذي اجازلها التصدي للحكم في الموضوع تخفيفاً على المتقاضين من عناء الاعادة الى محاكم الاستئناف للمرة الثالثة.