- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة العليا تصدر 67 حكماً في عدد من القضايا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اصدرت المحكمة العليا في جلسة انعقادها ،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار، 67 حكماً في عدد من القضايا المدنية والادارية والتجارية والاحوال الشخصية.
واصدرت المحكمة 47 حكماً في قضايا مدنية و4 احكام في قضايا ادارية و6 احكام في قضايا تجارية ،و10 احكام في قضايا احوال شخصية ،ونقضت 29 حكماً من احكام المحاكم الاستئنافية لمخالفتها القانون.
كما اقرت المحكمة العليا ، 33 حكماً لموافقتها للقانون وتصدت للحكم موضوعا في 5 قضايا كون الطعون في تلك القضايا قد رفعت الى المحكمة العليا للمرة الثانية وفقاً للقانون الذي اجازلها التصدي للحكم في الموضوع تخفيفاً على المتقاضين من عناء الاعادة الى محاكم الاستئناف للمرة الثالثة.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا تصدر 67 حكماً في عدد من القضايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.