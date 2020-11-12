الحوثي: الغذاء العالمي يمنع وصولها الى صنعاء ويمنح المساعدات وفقا لتصنيف سياسي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي سياسات برنامج الغذاء العالمي في توزيع المساعدات في اليمن، مشيرا إلى أن البرنامج يوزع مساعداته وفقا لتصنيف سياسي فيمنعها عمن يرفض سياسات أمريكا.

واتهم الحوثي، مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، بمنع وصول المساعدات لصنعاء والمحافظات التابعة لها، والوقوف وراء عدم السماح بدخول المشتقات النفطية بذريعة عدم الاتفاق.

وقال إن حديث بيزلي عن تخفيفه من مساعدات المانحين فقط في مناطق تحت سيطرة أنصار الله مجانب للواقع لأنه أوقفها بدافع سياسي.

ودعا عضو السياسي الأعلى، مسؤولي البرنامج والمانحين إلى وضع ضوابط شديدة تحد من ممارسة برنامج الغذاء العالمي غير الإنسانية.

داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يبقى العمل الإنساني إنسانيا، وأن تكون أولوية الاجتماع العمل على هذا عند التخطيط للمستقبل.