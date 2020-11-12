جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات شن طيران العدوان السعودي ، اليوم الخميس، 22 غارة جوية على مأرب والجوف وقبالة نجران. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على الأجاشر قبالة نجران وغارتين على مديرية برط العنان و4 غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف بالجوف. وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 6 غارات جوية على مديرية مجزر و5 غارات على مديرية مدغل و3 غارات على وادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب. وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 278 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و20 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية وحيس والتحيتا. وأضاف المصدر أن خروق العدوان شملت 91 خرقا بقصف مدفعي و165 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة

كانت هذه تفاصيل خبر العدوان يكثف غاراته على مأرب والجوف وقابلة نجران وتسجيل 278 خرقا في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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