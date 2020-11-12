الكمال تؤكد حرص الحكومة على دعم كافة الجهود المناهضة للعنف ضد المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل، الدكتور، إبتهاج الكمال، أن الوزارة تقوم بانشاء مراكز لتمكين المرأة وإعادة تأهيل النساء المعرضات للعنف في محافظتي مارب وتعز، مشيرة الى أن الحكومة ستواصل جهودها في تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوفير الحماية للنساء والفتيات من العنف بالتعاون مع كافة الشركاء.



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وأكدت في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حرص الحكومة اليمنية على حماية النساء من كافة اشكال العنف والتزامها بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الامن رقم (1325) المرأة (الامن والسلام) والقرارات السابقة واللاحقة والتي تدعو الدول الاعضاء الى ادماج منظور النوع الاجتماعي في جميع جهود حفظ السلام والامن ، ومعالجة الاثر غير المتناسب للنزاعات المسلحة على المرأة، والتركيز على أهمية مشاركة المرأة كعنصر فاعل في منع نشوب النزاعات، وفي مفاوضات وجهود بناء وحفظ السلام والى المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الحكومة ممثلة بالوزارة اتخذت العديد من التدابير بهدف حماية النساء ومنها اعداد خطة المرأة السلام والأمن ووضع دليل اجراءات العمل الموحدة والمشتركة لحماية النساء والفتيات المعرضات للعنف وتدريب المختصين حول طرق الاحالة للنساء والفتيات المعنفات وإعادة تأهيلهن .. داعية المانحين والشركاء الدوليين من حكومات ومنظمات اقليمية ودولية الى مساندة كافة الجهود الحكومية الرامية الى مناهضة العنف ضد المرأة .