شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة العميد حسن عبود بن حسينون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى أبناء واخوانه وكافة اسرة آل بن حسينون، وذلك في وفاة والدهم العميد حسن عبود ابو بكر بن حسينون.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته وقدراته العملية في مختلف المواقع التي شغلها اضافة الى اسهاماته وكتاباته الوطنية..معبراً عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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