شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد حسن بن حسينون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة المناضل العميد حسن عبود أبو بكر بن حسينون.

Advertisements وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وحياته الحافلة بالعطاء والنضال. وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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