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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح: استمرار مضايقات الحوثيين للمنظمات الاممية يقوض العملية الاغاثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا عبدالرقيب فتح "ان استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية بمضايقة المنظمات والوكالات الاممية والدولية العاملة في المجال الاغاثي، يقوض العملية الاغاثية، ويتسبب في تضرر شريحه كبيرة من سكان المحافظات غير المحررة والمعتمدة بشكل كبير على المساعدات الانسانية".
وأضاف فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية وفقا (سبأ) "ان الاجراء الذي اتخذته مليشيات الحوثي مؤخراً بانشاء شركات سيارات لنقل البعثات الاممية وموظفي الوكالات الاغاثية وفرق العمل التابعة لها، يهدف لمراقبة حركة الفرق الاغاثية وتاخير حركتها في تنفيذ المشاريع الاغاثية والانسانية، وربطها بشكل مباشر بمصالح مليشيات الحوثي غير الانسانية".
وشدد الوزير فتح ، على ضرورة قيام المنظمات الاممية بكشف كافة المضايقات والعوائق التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق المنظمات والتدخلات غير المشروعة بحق العملية الانسانية..مؤكداً أن هذه الاعمال غير مقبولة وغير مبرره..مجدداً التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل كافة المانحين والمنظمات الاممية والدولية لتنفيذ مشاريعها الانسانية في بلادنا.
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