خبراء سياسيون يرفضون التصريحات المسيئة ضد النخبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال سعيد بكران رئيس دار المعارف للبحوث والإحصاء تعليقاً على إساءة وزير الخارجية محمد الحضرمي وتصريحاته ضد النخبة الحضرمية ووصفها بالمليشيات.

وقال بكران في حديث لقناة الغد المشرق إن محمد الحضرمي وزير خارجية الشرعية ، لكن في الحقيقة الوجه السياسي للجناح القطري الموالي لتركيا، كما أن الإسم المراوغ الحضرمي ليس له علاقه بحضرموت، هو كما تحدث عن نفسه في إحدي وسائل الإعلام الألمانية بأنه زيدي من منطقة سنحان، وأكثر قبيلة هذا الشخص مواليه للحوثيين وتقاتل مع الحوثيين مؤكداً بأن هذه مسأله فرعية.

وأضاف أن استهداف النخبة الحضرمية التي حاربت الارهاب واعادة الأمن هذه التصريحات ليست جديدة، لان اهداف هذا المشروع معروفه وهي أن تبقى مناطق في الساحل في حالة فراغ أمني ليتيح للمنظمات الإرهابية ليتم استدعاء طرف موالي للإخوان كتركيا.

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وحول هذا الأمر قال الخبير العسكري العميد علي ناجي عبيد إن وزير الخارجية الأكثر فشلاً في الحكومة الشرعية، وقال إن النخبة الحضرمية هي تاريخ فقد استطاعت هزيمة الأرهاب وتحرير حضرموت وهزيمة المليشيات، فقد هزيمة القاعدة مشيداً بالدور الكبير للنخبة الحضرمية في مكافحة الإرهاب.

وأشار أنه لابد أن يتم منح النخبة الحضرمية أـوسمة رافضاً تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ووصفه لها بالمليشيات.