اجتماع في تعز يناقش الأوضاع الخدمية في مديرية صالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

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ناقش إجتماع عقد اليوم في محافظة تعز، برئاسة وكيل المحافظة، عارف جامل، الأوضاع الخدمية في مديرية صالة، خصوصاً في مجالات الصحة والتربية والمياه والصرف الصحي والأمن.



وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير عام المديرية عارف اليوسفي وأعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية إلى العراقيل التي تحد من سير العمل في المديرية والمتطلبات التي ينبغي توفيرها لمعالجة المشاكل وكذا دور الأجهزة الأمنية في مديرية صالة وتعاونها مع السلطة المحلية لإستتباب الأمن والاستقرار .

وفي الإجتماع، حث الوكيل جامل السلطة المحلية بمديرية صالة على بذل مزيد من الجهود لتفعيل مستوى الأداء الإداري في مختلف المرافق الخدمية وتحسين جودة العمل بالمديرية وخصوصا الالتزام بالدوام والإنضباط الوظيفي.