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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل واصابة عدد من عناصر مليشيات الحوثي شمالي محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل واصيب عدد من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً ودمرت آليات عسكرية تابعة لها في المعارك البطولية التي خاضها ابطال الجيش الوطني ،اليوم، مع المليشيات التي حاولت التقدم باتجاه مواقع خسرتها في الأيام السابقة شمالي محافظة الجوف.
واكد رئيس عمليات قوات حرس الحدود وقائد لواء الحسم العميد هادي الجعيدي وفقا لـ (سبتمبر نت ) ،إن قوات الجيش تعاملت مع محاولة تسلل لعناصر المليشيا المتمردة، والتي أرادت من خلالها استعادة جبال نابص في جبهة القعيف..مشيراً الى أن المعارك البطولية التي خاضها الجيش أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية، وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.
وأشار العميد الجعيدي ،الى أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ غارات محكمة استهدفت تعزيزات المليشيا القادمة من مديرية برط العنان المجاورة.
واحتدمت المعارك بعد محاولة المليشيا الحوثية التقدم باتجاه جبال المطابق والربعة، وبعض مواقع جبهة القعيف الاستراتيجية، شمالي محافظة الجوف.
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