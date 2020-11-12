شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – منة فضالي هتفرجك علي الرقص البلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحرص الفنانة منة فضالي دائما على مشاركة جمهورها ببعض الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ونشرت منة فضالي في الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيدويوهات الشهير “انستجرام”، وظهرت في الفيديو برفقة الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي وهم يرقصون علي أغنية حسين الجسمي بالبنط العريض. و علقت منة على الفيديو كاتبة:”هاجر اتجننت خلاص كوليس مسلسل هي .. ربنا يستر ونكمل المسلسل واحنا بعقلنا” Advertisements https://www.instagram.com/p/CHcuQy3BiRg/?utm_source=ig_web_copy_link

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، كان مسلسل “قيد عائلي” الذي شارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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