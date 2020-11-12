في مقدمة لمصادرتها.. توجه حوثي لتسليم منتجع "حراثة" وواجهة جامعة إب لشركة حوثية وهمية

علم "يمن شباب نت" من مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تسعى لتسليم منتزه سياحي وأراضي جامعة إب الحكومية، بمدينة إب، وسط اليمن، لصالح شركة وهمية تابعة للجماعة.



وأفادت المصادر، أن ترتيبات حوثية تجري لتسليم "منتزه حراثة" ـ مشروع استثماري تابع لمجموعة بن لادن ـ لصالح شركة وهمية تابعة لجماعة تسمى "الشركة القابضة" تحت ذريعة الاستثمار.



المصادر أضافت أن المليشيا تعتزم أيضاً تسليم واجهة جامعة إب على الخط الدائري وهي مساحة واسعة جداً تصل لأكثر من كيلو متر، لذات الشركة، وتحت ذات الذريعة.



وأفادت المصادر، أن رئاسة جامعة إب بعثت برسالة إلى قيادة الجماعة والسلطة المحلية التابعة لها، تطالبهم بوقف هذه الترتيبات، مدعية أنها تسعى لتدشين مشاريع تعليمية في المواقع المستهدفة.



و"منتزه حراثة"عبارة عن مشروع منتجع سياحي يحوي شاليهات وفنادق ومطاعم وبقع خضراء، يطل على تله مرتفعة من الجهة الغربية للمدينة، جرى تشييده بصورة شبه كاملة قبل الحرب، وسيطرت عليه مليشيا الحوثي إبان احتلالها للمحافظة وحولته لموقع عسكري وسجن للمعارضين.



يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية، سبق وأن سلمت قبل عام، "جبل المحمول" المطل على المدينة من الجهة الجنوبية لذات الشركة تحت ذريعة الاستثمار ولم يتم انجاز أي شيء مما جرى التسويق له في وسائل الحوثيين، وسط مخاوف من مصادرة تلك المساحات الواسعة لصالح قيادات في الجماعة.



وتشهد محافظة اب عمليات نهب وسطو منظم للأملاك العامة وأراضي الدولة من قبل متنفذين حوثيين قادمين من محافظات شمال الشمال الذين يعملون في عمليات غسيل الأموال والمنهوبات وبمساعدة قيادات السلطة المحلية الموالية لها في المحافظة.

