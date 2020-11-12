محافظ عدن يدشن إستلام سيارات صيانة شبكة الصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الخميس، استلام سيارات صيانة شبكة الصرف الصحي التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، والبالغ عددها ست سيارات بتكلفة مليون 623 ألف دولار بتمويل حكومي .

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وخلال التدشين، أكد لملس على أهمية إستلام هذه السيارات في رفد عمل المؤسسة وتفعيل نشاطها الخدمي والحيوي ..مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه المعدات والحفاظ عليها من خلال الصيانة الدائمة والاستخدام الأمثل لها.

وعلى نفس الصعيد قام المحافظ بزيارة المختبر الخاص بفحص المياه واطلع على الدور الهام الذي يقوم به.

وأشار إلى ضرورة إخضاع كل الآبار التي تزود العاصمة بالمياه وكذلك معامل تحلية المياه للفحص ومنحها شهادات من المختبر تسمح لها بممارسة العمل في هذا المجال.

حضر التدشين، مدير عام مؤسسة المياه في عدن، المهندس محمد باخبيرة .