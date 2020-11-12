وزير العدل يدشن العمل بنظام تكنولوجيا المعلومات بديوان الوزارة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير العدل، علي هيثم الغريب، اليوم الخميس، العمل بنظام تقنية المعلومات في مختلف القطاعات الإدارية بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن .



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وفي حفل التدشين، أكد وزير العدل، على أهمية الانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني لمواكبة التطورات التكنولوجية وتيسير الإجراءات المالية والإدارية والتخطيط وتسهيل تنفيذ التوجيهات والمراسلات وكذا رفع كفاءة الادارات والموظفين، وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل الإداري والمالي، وتوفير الوقت و الجهد لكل الإدارات المعنية .. مشيراً إلى أن هذا المشروع سيشمل تطوير قنوات اتصال لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفاءتها ، وإنشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات ، وتنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق؛ الأمر الذي يعزز بناء اداري معلوماتي عصري .

وقال وزير العدل:" أن الوزارة تولي أهمية بالغة للادارة العامة للمعلومات والتقنية لما لها من دور أساسي ومحوري في عمل الوزارة من خلال توفير المعلومات بجميع أشكالها وأنواعها في الوقت المناسب وبطرق متقدمة لمساعدة متخذي القرارات بجميع مستوياتهم وتقديم الخدمات المساندة باستخدام التقنيات المناسبة والمقدمة لكافة المستفيدين في الداخل والخارج وبما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف العالية بشكل موثق وآمن."