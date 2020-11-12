استعدادات لتدشين مشروع المساعدات الغذائية في 8 مديريات بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو العليي ،اليوم، على استعدادات ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية في تدشين مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول الممول من برنامج الأغذية العالمي والذي يستهدف 8 مديريات.



وأستمع الوكيل بن حبريش من المدير التنفيذي لائتلاف الخير فهمي منصور إلى شرح عن أنشطة وأهداف المشروع والمناطق المستهدفة وتدخلاته المتعددة في قطاعات الزراعة وحماية التربة من الانجراف وإصلاح الطرق الريفية والأنشطة والخدمات العامة ..مشيرًا إلى أن تقديم المساعدات الغذائية للمستفيدين سيتم بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية في المديريات وحسب الآلية المتبعة لدى برنامج الأغذية العالمي.

Advertisements

من جانبه أوضح مدير المشروع المهندس صالح بامخشب ،أن المشروع الذي سيستمر لمدة ستة أشهر يأتي بعد النجاح المحقق في المرحلة الأولى التي استهدفت مديريات تريم، القطن، الديس الشرقية، أرياف المكلا..لافتًا إلى أن هذا النجاح ساعد على توسيع أنشطة المشروع والمستفيدين منه.

وأشاد وكيل أول حضرموت بهذه التدخلات الايجابية في خدمة المجتمع..معربًا عن حرص السلطة المحلية بمساندة مختلف الجهود التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.