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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم 360 معلما وتربويا بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
احتفت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز ،اليوم الخميس، بمناسبة يوم المعلم بتكريم 360 معلما وتربويا بينهم 30 معلما كانوا أسرى لدى المليشيات الحوثية .
وفي المهرجان التكريمي بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم ،اشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي بالدور التنويري والوطني للمعلم في مختلف الظروف والمراحل ..لافتا الى ان المعلمين هم اساس بناء الاوطان وتقدمها وأن المستقبل وصناعة المستقبل لن يتأتى إلا من خلال العلم ومواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات.
والقيت كلمات من قبل رئيس النقابة عبدالعزيز سلطان ورئيس مجلس تنسيق النقابات المهندس سلطان الحكيمي والمعلمة اروى وابل عن المكرمين اشارت في مجملها الى دلالات التكريم كنوع من الوفاء والعرفان بدور المعلمين والمعلمات وإعترافا بجهودهم التي بذلوها وخاصة في الظروف الإستثنائية التي يعيشها الوطن.
وشمل التكريم 30 معلما ممن تم تحريرهم من الأسرى لدى المليشيات الإنقلابية ومن المتميزين من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وفي ختام المهرجان تم تكريم المكرمين بالشهادات التقديرية ودرع النقابة .
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