التعاون الإسلامي تندد باستمرار اطلاق الحوثي الطائرات المفخخة باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة " باتجاه المدنيين في المملكة العربية السعودية.



وأشاد العثيمين في بيان له ، بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية للمملكة.

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