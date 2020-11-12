محافظ عدن يشدد على مكتب الصناعة الإضطلاع بدوره الرقابي على الأسواق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 شدد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، على مكتب الصناعة والتجارة الإضطلاع بدوره الرقابي في التأكد من جودة المواد الغذائية والاستهلاكية ومراقبة وضبط أسعارها من خلال النزولات اليومية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والأفران وغيرها، ومحاسبة المخالفين.

Advertisements جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، لمكتب الصناعة والتجارة بعدن ولقائه بمدير عام المكتب ومدراء الإدارات المختلفة . ووجه لملس بضرورة تواصل قيادة المكتب وتنسيقها المستمر مع السلطات المحلية في المديريات لتنظيم عملية نزولات مفتشي المكتب وحملات التفتيش ومراقبة الأسعار. بدوره استعرض المهندس محمد عبادي ثابت مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، أنشطة المكتب وأبرز الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ المهام المناطة به.

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