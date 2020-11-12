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بن حبريش: كهرباء حضرموت في أولوية إهتماماتنا

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

بن حبريش: كهرباء حضرموت في أولوية إهتماماتنا

الخليج 365 - المكـلا

أكد وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، بأن تحسين وضع الكهرباء تأتي في اولوية الإهتمام ضمن الخدمات التي ترتبط بحياة المواطن.

 

وقال في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  : نبذل من شأن ذلك قصارى جهدنا ونضاعف هممنا واجتهاداتنا مع كل المخلصين من الجهات ذات العلاقة ونتشارك معهم في تحمل هذا الثقل من المسؤولية وتذليل كل الصعاب والتخفيف عن معاناة المواطنين في ظل ظروف استثنائية يعلمها الجميع.

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وشدد  بن حبريش على كل من تقع على عاتقه مسؤولية من وكلاء ومديرين وموظفين في الدوائر الحكومية بالمحافظة العمل كفريق واحد وبمهنية خالصة في إطار العمل المؤسسي للدولة مما يعود بنتائج ايجابية يشعر بها المواطن.

 

وأضاف : «لن نسمح على الإطلاق باي تجاوزات او تداخلات و لن نقبل بأي افكار او أفعال تعيق سير  العمل بأي أسلوب كان و من أي مصدر».

 

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