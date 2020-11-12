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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مرور القطن ينفذ حملة لرفع السيارات المخالفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
الخليج 365 - القطن
نفذت ادارة شرطة السير بمديرية القطن الأربعاء، حملة لرفع السيارات المخالفة في الأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية التي تعرقل حركة السير.
وفي تصريح صحفي، قال عادل سليمان الجهوري مدير شرطة السير، قمنا اليوم بحملة لرفع السيارات المخالفة في الأسواق التي تعيق حركة المركبات والسير في اسواق العسل والخضار والملابس تنفيذا لتوجيهات الاخوه مدير عام القطن ومدير الامن ومتابعة من مديرعام شرطة السير بالوادي والصحراء.
مشيرا، بانه شارك في الحملة رجال المرور واسناد طقم عسكري من ادارة الأمن وستستمر الحملة عدة أيام.
شاكرا تعاون المواطنين و سائقي المركبات لانجاح الحملة لتسهيل حركة السير بكل سهولة ويسر.
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