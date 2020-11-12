شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ومهم : المقاول يفرش أرضية الصالة الرياضية بمادة الترتان دون المواصفات المطلوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدات صباح اليوم اعمال مشروع فرش ارضية الصالة الرياضية بالشيخ عثمان بمادة الترتان والذي قد يستغرق انجاز العمل فيه لمدة اسبوعين، والذي ينفذ من من قبل المشروع السعودي لتنمية واعمار اليمن، ولكن المؤسف له ان ينفذ المشروع دون المواصفات السابقة والمساحة المحددة وسمك المادة المفروشة، حيث سيتم فرش الأرضية بمادة الترتان بحجم 8 مليمتر وليس كما كان من سابق 13 مليمتر، وكذلك تحجيم المساحة من الجوانب، وكل ذلك يعود بسبب الدراسات الخاطئة التي رفعت إلى المشروع السعودي من قبل عناصر ليس لها علاقة او خبرة ومعرفة بتجهيز الصالات الرياضية بحسب المواصفات المطلوبة.

نضع موضوع فرش أرضية الصالة على طاولة الأخوين معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس، لاعادة النظر في موضوع مشروع تأهيل ارضية الصالة حتى لاينفذ بغير المواصفات المطلوبة، مع العلم ان منفذ المشروع قام بإحضار مواد العمل على مقاس 13مليمتر ولكن القائمين على المشروع من الجانب السعودي ابلغوه بان الدراسة رفعت لهم ب 8 مليمتر فقط، والمقاول طلب فارق حوالي تسعه الف دولار وسوف ينفذ العمل بحسب المواصفات المطلوبة.

نأمل أن يعيد النظر في مشروع تأهيل ارضية الصالة الرياضية وبحسب المواصفات المطلوبة والتي كانت في السابق وهي (13 مليمتر) لتكون صالحة للعب لفترة زمنية أطول وايضا مراعاة درجة الحرارة التي قد تسبب في إتلاف الأرضية سريعا وتعجل في تخريبها، نتمنى التجاوب من أجل المصلحة العامة والتحرك قبل فوات الاوان وينفذ العمل منقوص وبعيد عن المواصفات المطلوبة.