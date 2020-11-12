شكرا لبحثكم عن خبر *بعد "ثورة الطرقات".. مؤسسة يافع للعمل والإنجاز تقود ثورة جديدة للنهوض بزراعة البُن* والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/إعلام المؤسسة

‏يعد البن اليافعي من أجود أنواع البن العالمي حيث يزرع في الجبال والوديان والمدرجات الزراعية في أراضي مديريات يافع الموزعة جغرافيا على محافظتي أبين ولحج..

ودُشِّن قبل يومين بمتابعة مستمرة من مؤسسة يافع للعمل والإنجاز ومجموعة الزراعيين-يافع، العملية الخاصة بتنفيذ مشروع المسح الشامل لأشجار البن اليافعي ومصادر المياه

وصرح رئيس مؤسسة يافع للعمل والانجاز الشيخ صافي الصافي أبوأنس بالقول: ‏ ‏إن المؤسسة تسهم في المسح والدراسات وتشجيع زراعة البن في يافع والعمل من خلال المحافظة على ما تبقى منه ،والتوسع في زراعته حتى نصل الى الكميات التجارية المطلوب تحقيقها كون البن اليافعي هو الأجود على مستوى العالم ....

وعلق الاستاذ الدكتور يوسف القعيطي رئيس مجموعة الزراعيين يافع بقوله استجابت كوادر يافع العلمية المتخصصة في المجال الزراعي إلى نداء الواجب وسارعوا في تدارس الأمر فوضعوا الخطط العلمية المحكمة لعمل قاعدة بيانات ينبني عليها المعالجات والحلول التي تعيد للشجرة مجدها وتاريخها العريق

وعلق "المدير التنفيذي لمؤسسة يافع السفير خالد الحصني" في تدشين عملية المسح: أن المؤسسة تهتم بزراعة البن ومصادر المياه وإعادتها للواجهة بعد عقود من الإهمال؛ بالدعم المباشر لمجموعة الزراعيين -يافع، مؤكدا استمرار بذل الجهود لهذا المشروع الحيوي.

وقد انبثقت من مؤسسة يافع للعمل والإنجاز مجموعة الزراعيين-يافع التي ستتولى مباشرة عملية المسح الشامل لأشجار البن ومصادر المياه، ووضع الحلول المناسبة لتهيئة إعادة زراعة البن وتوفير مصادر المياه، ويترأس هذه المجموعة الخبير الأكاديمي في جامعة عدن الأستاذ الدكتور يوسف القعيطي نائب عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية .

واستبشر المهندس بدر سالم السعيدي : بأن ‏رجال أعمال من يافع تعهدوا بأن يجعلوا في يافع عودة قوية لزراعة البن، والقادم أجمل بإذن الله..

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وأكد حساب مشاريع عدن المشرقة في تويتر على أن ‏مؤسسة يافع للعمل والإنجاز بمعيّة مجموعة الزراعيين-يافع بدأت الخطوة الأولى بالاهتمام بزراعة شجرة البن على أن تحل دريجيا محل زراعة القات، وثورة البن ستنتصر بإذن الله..

وأما محمد الصلاحي الكاتب والمعد كان له رأي حيث قال إن ‏أهم المشاريع الجاري العمل عليها في يافع حالياً، هو مشروع النهوض بزراعة البن اليافعي الأفضل جودة، وتقف على تنفيذه مؤسسة يافع للعمل والإنجاز، ومجموعة الزراعيين-يافع، وستصل يافع إلى مبتغاها وتحقق أعلى معدلات الإنتاج بفعل جهود المهتمين، وتعاون الجميع، وقبل ذلك بوعي مُلاك الأراضي الزراعية.

*ثورة البُن تلوح في الأفق:*

تقود مؤسسة يافع للعمل والإنجاز بقيادتها المتمثلة بالشيخ صافي الصافي أبي أنس ومديرها التنفيذي السفير خالد الحصني ومجلس رئاستها ومجلس شوراها جهودًا على قدم وساق في شتى المجالات.

وأدت مؤسسة يافع دورًا تنمويا أنهض قطاع الطرقات وتسبب بثورة عرفت "بثورة الطرقات" وهاهي اليوم تعود للواجهة مع مجموعة الزراعيين-يافع بثورة البن الذي يعد بحد ذاته ثروة تجارية ستنهض بيافع خاصةً وبالمديريات والمحافظات الأخرى عامةً.

وتوقع نشطاء على مواقع التواصل بأنها ستكون قريباً نهضة زراعية في ‎#يافع حيث ستقتلع شجرة ‎#القات ويزرع البن اليافعي..

وأشار الناشط زكي الناخبي إلى أن ‏‎هناك وعيًا كبيرًا في الوقت الراهن وحملة توعوية مصاحبة لإعادة الاهتمام بزراعة البُن في جبال ووديان يافع .. ومن الدعم والتشجيع المستمر بدأ يظهر الثمار بعودة الاهتمام بزراعة البُن

ويتفق معه علوي أحمد البكري حيث يقول: ‏تعود شجرة البن اليافعي إلى الواجهة بعد تهميش دام ثلاثين عاما بسبب سياسة الهدم والتدمير لكل ما هو جميل

وأردف العميد حسن الجعشاني قائلا إن ‏العودة إلى الأصل واجبة فالبن فصوص ذهبية تملأ وديان ومدرجات يافع..

وأضاف الدكتور محمد الحوثري: ‏ إن البن اليافعي كان يشار إليه بالبنان عالمياً، وعاد من جديد إلى الواجهة، فادعموا ابناءكم ليعيدوا بعض من التاريخ إلى مكانته وهو واجب على التجار ومختلف وسائل الإعلام.