مديرية ثمود تستعد للمباراة الكرنفالية  التكريمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

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ضمن الاستعدادات والتحضيرات للمباراة التكريمية بمديرية ثمود والتي ستقام يوم الاربعاء 25 نوفمبر وتزامنا مع احتفالات الثورة اليمنية سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، عقد اجتماعا طارئا للجنة التحضيرية للمباراة حيث تم فيه مناقشة محضر الاجتماع السابق بتاريخ 3 نوفمبر واهم النقاط التي تم مناقشتها.



وفي خلال الاجتماع الذي رأسه محمد منصور العامري رئيس اللجنه حيث وضح فيه اهم النقاط والمقترحات والاستعدادات وايضا تجهيزات الملعب ورفع كشوفات الفريقين من اجل حصر اللاعبين القدامى والشباب وايضا حصر كتابة الشهادات والدروع التقديريه وتجهيز الميداليات وكؤوس المباراة.

ومن جانب اخر تحدث سالم العكبري امين عام اللجنه الرياضيه عن اخر الاستعدادات النهائيه وتوزيع المهام والتي من شانها ستسهم في عمل منظم ومرتب واظهار هذه المباراه بالشكل اللائق.