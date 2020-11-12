قوات التحالف تدمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.



وأضاف أنه تم إطلاق الطائرتين "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأعلن المالكي أمس الأربعاء اعتراض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر، أطلقهما الحوثيون في اليمن.

ونقلت (واس) عن المالكي قوله إن "قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم (الأربعاء) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية القيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف المالكي أنه "تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".