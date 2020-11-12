وزير العدل يتفقد العمل بمحكمة البريقة بعد تأهيلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365 - عدن

تفقد وزير العدل علي هيثم الغريب صباح اليوم العمل بمحكمة البريقة الابتدائية، واجتمع بالقضاة والموظفين واستمع إلى شرح منهم حول الدور الذي يضطلع به الجميع في خدمة العدالة الناجزة، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي الوزير إلى محكمة البريقة الابتدائية للإطلاع على ما تم إنجازه من تأهيل وترميم للمبنى وتأثيث المكاتب، وكان في استقباله القاضي عمار علوي مسعود رئيس محكمة البريقة الابتدائية.



وفي مستهل اللقاء الذي عقده وزير العدل مع القضاة والإداريين في محكمة البريقة نقل لهم تحيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما حثهم على الانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز قضايا المواطنين دون تقاعس.

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وفيما يخص تأهيل وتأثيث المحكمة أشار وزير العدل إلى إن التطوير يشمل البنى التحتية والاهتمام بالكادر البشري لأجل ترسيخ قيم العدالة.

يأتي هذا في ظل العمل المتسارع الذي تقوم به وزارة العدل بتأهيل وترميم المحاكم في مختلف المحافظات المحررة وإدخال الأنظمة الرقمية بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

رافقه خلال الزيارة الميدانية القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن، القاضي عبد الكريم باعباد وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق، علي مديد وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والبنى التحتية، وياسر أمذروي مدير عام مكتب الوزير.