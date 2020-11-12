- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن العربي - عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
الخليج 365 - عدن
اطلع وكيلا وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية المهندس امين باقادر ، وقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي جنيد ، اليوم ، ومعهما وفد منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) برئاسة مسئول الطوارئ وصمود سبل العيش بمكتب المنظمة بروما دومينيك بيرجيون ، على سير عمل المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحرواي في مديرية دارسعد بعدن.
واستمع باقادر وجنيد ووفد (الفاو) الى شرح مفصل من قبل مدير عام وقاية النبات المهندس علي الشيباني ، حول نشاط المركز في مكافحة الجراد ، وتنفيذ حملات المكافحة والصعوبات الفنية التي ترافق الحملات..مشيراً الى ان المركز الوطني سيقوم بعملية المسح الميداني لمكافحة الجراد للموسم الشتوي خلال الاسبوع القادم بمحافظة ابين رغم شحة الامكانيات.
من جانبه أكد وفد منظمة (الفاو ) استعددهم بتقديم المزيد من الدعم للمساهمة في تنفيذ حملات مكافحة الجراد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن العربي - عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.