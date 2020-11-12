اليمن العربي - عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365 - عدن

اطلع وكيلا وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية المهندس امين باقادر ، وقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي جنيد ، اليوم ، ومعهما وفد منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) برئاسة مسئول الطوارئ وصمود سبل العيش بمكتب المنظمة بروما دومينيك بيرجيون ، على سير عمل المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحرواي في مديرية دارسعد بعدن.

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واستمع باقادر وجنيد ووفد (الفاو) الى شرح مفصل من قبل مدير عام وقاية النبات المهندس علي الشيباني ، حول نشاط المركز في مكافحة الجراد ، وتنفيذ حملات المكافحة والصعوبات الفنية التي ترافق الحملات..مشيراً الى ان المركز الوطني سيقوم بعملية المسح الميداني لمكافحة الجراد للموسم الشتوي خلال الاسبوع القادم بمحافظة ابين رغم شحة الامكانيات.

من جانبه أكد وفد منظمة (الفاو ) استعددهم بتقديم المزيد من الدعم للمساهمة في تنفيذ حملات مكافحة الجراد.