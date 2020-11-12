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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ميريام كلينك تزين منطقة حساسة بفيونكة بمبي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الفنانة و العارضة اللبنانية ميريـام كلينك من أكثر الوجوه المثير للجدل في منطقتنا العربية من حيث اطلالاتها الخادشة للحياء كما يعتبرها الكثير من المتابعين و كان آخرها اطلالتها في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام داخل كبينة شبهه عارية تغطى مؤخرتها بفيونكة صفراء .
و تتابع الفنانة الاستعراضية اثارة الجدل من خلال نفس الموقع بنشر العديد من الصور العارية و مقاطع الفيديو من حفلات أقامتها في بيروت و كان آخرها عدة صور لآخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة
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