شكرا لقراءة خبر عن عــــــــاجل .. كارثة مرعبة تضرب الأردن وتحذيرات صارمة للأردنيين بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - أطلقت السلطات الأردنية يوم الخميس. تحذيرًا مهمًا للمواطنيين وبدات في إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق عدة بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.