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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجمعية الوطنية تقيم محاضرة ثقافية بعنوان "الجنوب العربي في خارطة الشرق الأوسط الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
الخليج 365 - عدن
أقيمت في مقر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، محاضرة ثقافية بعنوان " الجنوب العربي في خارطة الشرق الأوسط الجديد".
وفي المحاضرة، التي حضرها مقرر الجمعية نصر هرهرة وعدد من رؤساء لجان الجمعية ونوابهم، وأقيمت بمقترح من الدكتور أنيس لقمان نائب رئيس الجمعية، قدم المؤرخ والباحث نجمي عبدالمجيد، رئيس فرع عدن لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب، شرحاً مفصلاً عن المشروع الذي يتم تنفيذه من خلال الصراعات والحروب والأزمات، وكيف تُرسم خارطة دولة الجنوب العربي بين هذه المحاور التي علينا أن نستوعبها ونمتلك القدرة في التعامل معها.
وفي ختام المحاضرة فُتح باب النقاش، وتم التأكيد على أهمية قراءة مصالح الدول وتلمس طريق الجنوبيين بين هذه المصالح، وذلك للوصول إلى تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم.
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