سياسي جنوبي يكشف أهمية أن تتولى قوات النخبة الحضرمية حراسة المنشآت النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

خاص- الخليج 365

علق الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي حداد عبدالقادر الكاف على أهمية أن تتولى قوات النخبة الحضرمية حراسة المنشئات النفطية .



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وقال حداد في تصريحات خاصة أهمية أن تتولى قوات النخبة الحضرمية حراسة المنشئات النفطية ، وذلك لمعرفة الحضارم بمناطقهم وطبيعة التركيبة السكانية فيها ، وهذا الأمر يعد من أبسط حقوق أبناء حضرموت كونها المحافظة النفطية الأولى والتي ترفد موازنة الحكومة بأكثر من 70% من إجمالي الموازنة العامة ، إضافة إلى أن قوات النخبة الحضرمية قوات مدرّبة تدريب جيد جداً ، ومن الطبيعي جداً أن يتولى أبناء حضرموت هذه المهمة كنتيجة عادلة في نهاية المطاف .

ثانياً :- تتكرر المحاولات لسحب حراسة المنشأءات النفطية من الحضارم ، وذلك لكون المتنفذين المهيمنين على القطاع النفطي يخافون من فقدان مصالحهم الخاصة ، وكشف تلاعبهم ، وفضح شركاتهم العاملة في هذا القطاع ، الكل يعلم أن هؤلاء قد وجدوا فرصتهم إبّان فترة مابعد حرب صيف عام 1994م الظالمة بحق الجنوب ، وتمكنوا من إحكام قبضتهم على هذا القطاع الإقتصادي المهم ، وكوّنوا لهم إمبراطوريات مالية وشركات ...الخ ، وأنظروا إلى الشراكات المخفية بين هؤلاء المتنفذين ، والتي لم تعد بخافية على أحد تقريباً .