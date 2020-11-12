- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائية المتخصصة في عدن تحكم بالسجن 25 عاماً على مروجي حشيش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن، (جنوبي اليمن)، بالسجن ما بين (5 - 25) عاماً، لمروجي الحشيش المخدر.
وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة، برئاسة القاضي وهيب فضل علي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة الجزائية خالد الجعدني، أصدرت حكمين في قضيتي مخدرات منظورتين لديها برقم 23 و 33 لعام 1440 هجرية.
وقضى الحكمان بإدانة المتهم (م. ف .م .ح ) والمتهم ( م .ح . ا. م ) والمتهم (ح .ع .ا. ق ) بارتكاب جريمة حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار وبالحيازة المجردة، ومعاقبتهم بالحبس مددا بين (5 - 25) عاماً.
كما أصدرت المحكمة في ذات الجلسة، حكما قضى بإدانة ( ا. ع. م .س) بارتكاب جريمة حيازة مفرقعات بدون ترخيص من الجهة المختصة ومعاقبته بالحبس مدة سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائية المتخصصة في عدن تحكم بالسجن 25 عاماً على مروجي حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.