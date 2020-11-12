الجزائية المتخصصة في عدن تحكم بالسجن 25 عاماً على مروجي حشيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن، (جنوبي اليمن)، بالسجن ما بين (5 - 25) عاماً، لمروجي الحشيش المخدر.

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وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة، برئاسة القاضي وهيب فضل علي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة الجزائية خالد الجعدني، أصدرت حكمين في قضيتي مخدرات منظورتين لديها برقم 23 و 33 لعام 1440 هجرية.

وقضى الحكمان بإدانة المتهم (م. ف .م .ح ) والمتهم ( م .ح . ا. م ) والمتهم (ح .ع .ا. ق ) بارتكاب جريمة حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار وبالحيازة المجردة، ومعاقبتهم بالحبس مددا بين (5 - 25) عاماً.

كما أصدرت المحكمة في ذات الجلسة، حكما قضى بإدانة ( ا. ع. م .س) بارتكاب جريمة حيازة مفرقعات بدون ترخيص من الجهة المختصة ومعاقبته بالحبس مدة سنة.