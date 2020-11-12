مليشيا الحوثي تختطف مواطنا في إب لانتقاده عملية دهم للمحال التجارية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ إب اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية أحد أبناء مديرية ذي السفال، بمحافظة إب، ضمن حملة مداهمات شنتها على محال تجارية في المديرية.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين اختطفوا المواطن "نافع القيسي"، واقتادوه على متن طقم عسكري تابع لهم إلى جهة مجهولة. وجاءت عملية الاختطاف، على خلفية انتقاد "القيسي" قيام عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي بمهاجمة محلات تجارية و"أكشاك" في جولة وهرات بمدينة القاعدة، جنوبي المحافظة.

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