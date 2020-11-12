مليشيا الحوثي تقتحم المقر الرئيس لبنك التضامن في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اقتحمت مليشيات الحوثي، أمس، عدداً من البنوك والمصارف التجارية في صنعاء بينها بنك التضامن الإسلامي الذي أغلقته وطردت موظفيه ونهبت السيرفرات.

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وذكرت مصادر محلية، إن مسلحين يعتقد أنهم من الأمن القومي الحوثي، طوقوا محيط المركز الرئيس لبنك التضامن في شارع الزبيري وداهموه وأجبروا العاملين والمراجعين على المغادرة.

وأضافت المصادر أن المليشيات نهبت سيرفرات البنك بالقوة ما أدى إلى توقف الصرافات وعمليات السحب والإيداع في جميع الفروع.

وأفادت المصادر بأن عدداً من المسلحين شوهدوا يخرجون أكياساً يعتقد أنها أموال نهبوها من خزينة البنك، فيما قالت مصادر إعلامية إن إدارة البنك لا تزال تفاوض الجماعة للوصول إلى حل ودي.

وتواصل مليشيات الحوثي حملاتها وانتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء، وسبق لها مداهمة فروع عديد بنوك واعتقال موظفيها وكبار مديريها.