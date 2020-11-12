شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مسربة من جواز سفر صافيناز .. شاهد جنسيتها وعمرها الحقيقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة من جواز سفر الراقصة الأرمينية الشهيرة في مصر والوطن العربي بـ”صافيناز”، والذي يكشف عن عمرها الحقيقي.

وصافيناز دائما ما تثير الجدل بظهورها وأخبارها، والتي تتمتع برشاقة بدنية عالية، الأمر الذي يجعل البعض يبحث عن عمرها ، حيث أظهر جواز السفر أنها من مواليد عام 1983، أي أن عمرها يبلغ 37 عاما.

وأبدى البعض صدمته بعد ان كان يظن أنها أكبر من ذلك وأنها رشاقتها تخفي سنها، لكن اتضح أنها ليست كبيرة في السن.

ومؤخرًا شاركت صافيناز جمهورها، بفيديو جديد في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وأطلت وهي ترتدي عباءة رقص باللون الذهبي وترقص في صالون بين مجموعة من الرجال على عدد من الاغاني المنوعة.

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و كانت صافيناز قد شاركت في حملة الرد على الكويتية ريم الشمري حيث قالت:”عندما نتحدث عن مصر يجب أن نقف قبل التحدث، لأن مصر بلد كبيرة في الحجم والمقام، وهي أم الدنيا” .